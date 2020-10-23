Коронавирус в Орловской области: комиссии продолжают выявлять нарушителей мер безопасности

Проверки соблюдения мер безопасности по коронавирусу продолжаются

В Орловской области прошла проверка соблюдения масочного режима и других правил безопасности по коронавирусу. Под прицелом инспекции оказались организации и ярмарки.

Как рассказал на заседании регионального оперштаба руководитель Департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов, комиссии проверили почти 9 тысяч организаций и 39 ярмарок за неделю с 12 по 19 октября. Нарушения имеют место быть, причем как среди продавцов и сотрудников, так и среди покупателей и клиентов.

- 142 раза были применены меры реагирования в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил, из них 86 раз эти меры были применены совместно с полицией и Управлением Роспотребнадзора, - цитирует Карпова пресс-служба регионального Правительства.