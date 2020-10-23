Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 октября

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В Орловской области на 23 октября 2020 года выявлено еще 117 случаев заражения коронавирусом. Региональный оперативный штаб обновил данные по географии заболевания. Рассказываем, в каких населенных пунктах и районах есть заболевшие и как в целом распространен COVID-19 по региону.

Больше всего заболевших по-прежнему в Орле. Здесь заболело 61 человек. В Дмитровском районе заразились – 12 жителей, в Орловском районе - 11 жителей, в Ливнах – 7, во Мценском районе – 5, в Кромском – 3, в Урицком, Ливенском, Хотынецком, Сведловском, Должанский, Глазуновский – по 2, Покровский, Малоархангельский. Залегощенский, Верховский, Новосильский и Шаблыкинский районы – по 1.

За все месяцы наблюдения в городе Орле зафиксировано 5625 случаев заболевания коронавирусом. На втором месте Орловский район с количеством заболевших в 1258 жителей, на третьем Ливенский - тут заразилось 808 человека. Далее следует Мценский район, в котором заболело 720 человек, 331 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 238 − в Ливенском районе, 222 – в Дмитровском районе, 153 – в Новодеревеньковском районе, 145 – в Хотынецком районе, 143 – в Свердловском районе, 137 – в Кромском районе, 128 – в Покровском районе, 126 – в Колпнянском районе, 125 – в Малоархангельском районе и, 124 – в Залегощенском районе.

В меньшинстве районы, в которых заболело меньше ста человек. 97 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 86 – в Должанском районе, 81 – в Глазуновском районе, 76 − в Шаблыкинском районе, 75 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 42 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.

Мы следим за развитием ситуации.