В Орле осудили жителя Брянска, обманувшего ветерана с выплатами Фото: Архив "КП"

В Орловской области поставили точку в деле о мошеннике из Брянска, обманувшем 90-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Ближайшие два года ему предстоит провести в колонии-поселении.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в поселке Хотынце. Мужчина втерся в доверие к пенсионерке и пообещал ей помочь с получением дополнительных льгот. Правда, за своим услуги он попросил 23 тысячи рублей. Получив нужную сумму, мошенник скрылся.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Причиненный ветерану преступлением материальный ущерб возмещен в полном объеме, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.