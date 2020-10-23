Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Орлом бдительная автомобилистка помогла пресечь кражу

Двоих молодых людей полицейские поймали на похищении оградительных столбов
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Юноши позарились на оградительные столбы, расположенные вдоль дороги

Юноши позарились на оградительные столбы, расположенные вдоль дороги

В Орловской области бдительная автомобилистка помогла пресечь кражу. Женщина ехала по дороге "Мценск-Болхов" и приметила подозрительных молодых людей, выкапывающих оградительные столбы.

Об увиденном свидетельница происшествия сообщила в полицию, на место выехали оперативники. Как удалось установить сотрудникам Мценского райотдела, позарились на столбы 19-летний и 18-летний юноши, один житель Орла, другой Орловского района. Правда нажиться на краденом им не удалось, теперь обоим светит оказаться на скамье подсудимых: по статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда оба будут под подпиской о невыезде.

- Сотрудники органов внутренних дел благодарны обратившейся очевидице кражи за бдительность. Активная гражданская позиция помогает эффективнее противодействовать преступности и более успешно пресекать противоправные деяния, - прокомментировали происшествие "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Криминал