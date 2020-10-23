Под Орлом бдительная автомобилистка помогла пресечь кражу

Юноши позарились на оградительные столбы, расположенные вдоль дороги

В Орловской области бдительная автомобилистка помогла пресечь кражу. Женщина ехала по дороге "Мценск-Болхов" и приметила подозрительных молодых людей, выкапывающих оградительные столбы.

Об увиденном свидетельница происшествия сообщила в полицию, на место выехали оперативники. Как удалось установить сотрудникам Мценского райотдела, позарились на столбы 19-летний и 18-летний юноши, один житель Орла, другой Орловского района. Правда нажиться на краденом им не удалось, теперь обоим светит оказаться на скамье подсудимых: по статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда оба будут под подпиской о невыезде.

- Сотрудники органов внутренних дел благодарны обратившейся очевидице кражи за бдительность. Активная гражданская позиция помогает эффективнее противодействовать преступности и более успешно пресекать противоправные деяния, - прокомментировали происшествие "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.