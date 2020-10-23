Заседание горсовета, на котором выберут мэра Орла, пройдет 27 октября

Будущего мэра предстоит выбрать депутатам горсовета Фото: Архив "КП"

Во вторник, 27 октября, станет известно, кто займет пост мэра Орла. В этот день кандидаты на должность представят свои программы и ответят на вопросы в ходе заседания горсовета.

Напомним, во второй этап конкурсной борьбы вышли глава Орловского района Юрий Парахин и руководитель регионального штаба ОНФ Владимир Филонов. Их кандидатуры 22 октября утвердила конкурсная комиссия.

Теперь будущего мэра предстоит выбрать депутатам горсовета.

- Голосование будет тайным. Избранным на должность мэра будет считаться кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов, - сообщает пресс-служба горсовета.

Заседание состоится в 10.00 в большом зале администрации Орла.