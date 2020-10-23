В Орловской области на машиниста поезда и его помощника завели уголовное дело о краже

В Орловской области на машиниста и его помощника завели уголовное дело о краже Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на машиниста и его помощника завели уголовное дело о краже. Работников поймали на похищении деталей с перегона.

Задержали железнодорожников московские оперативники в столичном регионе. На момент встречи с полицейскими машинист поезда, следовавшего из Брянской области, и его помощник перегружали детали из ремонтного состава в микроавтобус. Объяснить, что происходит, сотрудникам транспортной они не смогли. Вес украденных деталей составил около 400 килограммов.

- Транспортные полицейские установили, что перегружаемые детали верхнего строения пути были похищены накануне с места их складирования на железнодорожном перегоне «Отрада – Думчино» Мценского района Орловской области. Фигуранты не стали усугублять своей вины, и признались, что хотели заработать на продаже собственности своего работодателя, - рассказали "Комсомолке" подробности инцидента в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Орловские транспортные полицейские завели на железнодорожников уголовное дело о краже, совершенной по предварительному сговору. Сейчас ведется расследование.