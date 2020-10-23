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Общество

Орловский госуниверситет официально обрел нового ректора

Вуз возглавил кандидат экономических наук Александр Федотов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловский государственный университет им. Тургенева обрел нового руководителя. Теперь должность ректора официально занял кандидат экономических наук, доцент и почетный работник сферы образования Александр Федотов.

После ухода с этого поста Ольги Пилипенко, пополнившей ряды членов Госдумы, Александр Анатольевич стал временно исполняющим обязанности. Как сообщает издание «Коммерсант», его кандидатуру проголосовали около 90% голосов.

Также на должность ректора претендовали директор института педагогики и психологии ОГУ Оксана Тарасова и проректор по научной и проектно-инновационной деятельности Лариса Борисоглебская.

Образование