Орловский госуниверситет официально обрел нового ректора

Орловский государственный университет им. Тургенева обрел нового руководителя. Теперь должность ректора официально занял кандидат экономических наук, доцент и почетный работник сферы образования Александр Федотов.

После ухода с этого поста Ольги Пилипенко, пополнившей ряды членов Госдумы, Александр Анатольевич стал временно исполняющим обязанности. Как сообщает издание «Коммерсант», его кандидатуру проголосовали около 90% голосов.

Также на должность ректора претендовали директор института педагогики и психологии ОГУ Оксана Тарасова и проректор по научной и проектно-инновационной деятельности Лариса Борисоглебская.