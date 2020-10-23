Росгвардейцы задержали орловца, когда тот взламывал хлебный киоск Фото: Архив "КП"

Накануне ранним утром во Мценске на месте преступления росгвардейцы задержали 21-летнего местного жителя. Молодой человек решил поживиться содержимым хлебного киоска, но попался на глаза бдительной прохожей.

Инцидент произошел в районе пяти часов утра на улице Ленина. Женщина шла на работу и заметила, как кто-то ломает ставки в ларьке. Она сразу сообщила об этом в правоохранительные органы. На место выехал наряд вневедомственной охраны.

- Через несколько минут после вызова росгвардейцы прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно привлекаемый к административной ответственности амчанин. Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Управлении Росгвардии по Орловской области.