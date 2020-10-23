На улице Ляшко в Орле едва не сгорел жилой дом Фото: Архив "КП"

В четверг, 22 октября, в частном секторе на улице Ляшко в Железнодорожном районе Орла случился пожар. Огонь охватил сразу несколько построек возле одного из домов и едва не уничтожил жилое здание.

ЧП произошло в районе 12 часов дня. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли остановить распространение пламени на внутренние помещения первого этажа дома и спасти от огня «Оку». Однако за то время, что бушевал огонь, стоящий рядом гараж вместе с автомобилем «Исузу» полностью сгорел.

- кроме того, в результате пожара в доме выгорело помещение мансарды. В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.