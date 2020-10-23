Коронавирус в Орловской области: антитела обнаружили более чем у 14% обследованных

Антитела к коронавирусу обнаружили более чем у 14% обследованных орловцев Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции. Они обнаружены у 14,3% жителей региона, прошедших обследование.

По последним данным, представленным Управлением Роспотребнадзора по Орловской области, за весь период пандемии проведено 21 540 серологических исследований, наличие антител показали 3086 из них.

Одновременно с этим продолжается работа по выявлению заболевших. Исследования проводят Центр гигиены и эпидемиологии, больница Боткина НКМЦ им. Круглой, областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, станция переливания крови, противотуберкулезный диспансер и четыре частных медцентра.

Анализируя ситуацию с распространением инфекции глава ведомства Александр Румянцев пояснил, что для снятия ограничительных мер коэффициент распространения не должен превышать единицы. Сейчас же он составляет 1,15.