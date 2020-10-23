Под Орлом после столкновения загорелись фура и легковушка

Видеозапись инцидента появилась в группе vk.com/dtp_orel
Фото: скриншот с видео
Большегруз и легковушка столкнулись на трассе под Орлом. После удара автомобили загорелись.
Авария произошла на дороге "Орел-Калуга" в Болховском районе. Автомобили не смогли разъехаться примерно в половине девятого утра. Что стало причиной столкновение на данный момент устанавливают сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.
Пришлось выезжать к месту аварии и пожарным. Как пояснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, охватившее машины пламя потушили.
По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших и жертв.
Данные уточняются.