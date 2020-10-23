Орловские депутаты предложили вернуть в бюджет облцентра 15% НДФЛ

Депутаты предложили вернуть в бюджет Орла 15% НДФЛ Фото: Архив "КП"

В четверг, 22 октября, в Орле на заседании профильного комитета горсовета по бюджету и налоговой политике вновь прозвучала мысль о необходимости вернуть в бюджет города 15% НДФЛ.

Дело в том, что местная казна недополучает средства по налогам и сборам из-за действующей системы распределения доходов. По предведенным данным, в 2019 году в бюджет Орла поступило только 10,3% от уплаченных налогов. Этого не хватает для покрытия расходов облцентра.

- На этапе подготовки регионального и городского бюджетов 2021 года депутаты рассчитывают, что увеличение доли НДФЛ, перечисляемой муниципалитету с нынешних 5% до 15% даст бюджету Орла более 658 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе горсовета.

Вопрос решено вынести на заседание горсовета 27 октября. Если проект одобрят, то в облсовет направят законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О межбюджетных отношениях в Орловской области».