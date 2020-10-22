Орловские следователи возбудили втрое больше дел по коррупции, чем в 2019-м

В орловском следкоме подвели итоги работы за 9 месяцев 2020 года

В Управлении Следственного комитета по Орловской области состоялось заседание коллегии, в ходе которого ведомство подвело итоги работы в 2020-м году, точнее в прошедшие его месяцы. И.о. руководителя орловского СК Виталий Чванов рассказал о позитивных тенденциях в сфере противодействия коррупционным преступлениям.

За 9 месяцев 2020-го следователи региона возбудили 66 дел по коррупционным преступлением, этого втрое больше, чем за такой же период в прошлом году: для сравнения, в 2019-м подобных дел было 23. Есть в их числе и весьма резонансные.

- Более 20 уголовных дел, в том числе имеющих определенный общественный резонанс, направлены для рассмотрения по существу в суды: по факту хищения денежных средств свыше 85 миллионов рублей, принадлежащих ОАО «Орелгортеплоэнерго»; по факту хищения денежных средств более 28 миллионов рублей, принадлежащих Региональному фонду капитального ремонта; о растрате организованной преступной группой свыше 670 миллионов рублей, принадлежащих «Орелсоцбанку» и другие преступления, - отметил Виталий Чванов.