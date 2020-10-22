Большинство осужденных орловских колоний отбывают срок за наркотики Фото: Архив "КП"

В Орловской области наказание за преступления отбывают 3557 человек. Кто они, за что сидят и чем занимаются за решеткой? Об этом и многом другом поговорили в ходе дистанционного заседания члены коллегии регионального УФСИН России.

По данным ведовства, в настоящее время большая часть контингента орловских колоний составляют осужденные за наркопреступления, а точнее за незаконный оборот запрещенных веществ. Это 1102 человека. На втором месте по численности - осужденные за убийства. Их в орловских тюрьмах 520 человек. Далее идут те, кого суд признал виновными в кражах – 510. Большинство осужденных орловских колоний отбывают наказания сроком от 5 до 10 лет.

Отдельная тема – возраст. В колониях Орловской области отбывают наказание всего 80 человек старше 60 лет, основная часть – от 25 до 55 лет.

К оплачиваемому труду привлечено 95% осужденных. В 2020 году они произвели продукцию на сумму 233 миллиона рублей, чистая прибыль от ее реализации – почти 30 миллионов.

- Среднемесячная заработная плата осужденных составила 6056 рублей. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Их доля от общего числа работающих заключенных составила в этом году 94%, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.