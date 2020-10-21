Орловская спецавтобаза задолжала кредитором уже 101 миллион рублей

Муниципальное предприятие понесло убытки из-за аномально теплой зимы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 21 октября, на заседании комитета облсовета по ЖКХ в центре внимания оказалось финансово-экономическом положении МУП «Спецавтобаза». Показатели вновь не утешительные: кредиторская задолженность предприятия достигла 101 миллиона рублей, а дебиторская — 33 миллиона.

Кризисное состояние МУП руководитель «Спецавтобазы» Сергей Яковенко объяснил сложностями аномально теплой зимы и работой предприятия без контракта в январе 2020 года. Фактически МУП убирал улицы города, но УКХ ему за это не заплатило положенный 21 миллион рублей. Дело уже разбирают в суде.

Сергей Яковенко объяснил причины убытков МУП в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несмотря на финансовые сложности Сергей Яковенко пообещал, что предприятие успеет подготовиться к новому сезону, переоборудовать машины и закупить песко-соляную смесь.