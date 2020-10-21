В Орле планируют увеличить стоимость мест на кладбищах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подняли вопрос со стоимостью захоронения на кладбищах. В ближайшем будущем цена за место на погосте вырастет. Об этом стало известно 21 октября на заседании комитета горсовета по ЖКХ.

С предложением увеличить цену выступил замначальник управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов. По его словам, это необходимо для покрытия расходов на содержание и уборку кладбищ.

Одновременно с этим он озвучил мысль о необходимости уменьшить размер участков с 2,5х3 м до 2,5х2,5 м и для родовых захоронений выделять только два места на погосте бесплатно, остальные за плату: одно дополнительное место обойдется в 3 344 рубля, второе уже в 5 048 рублей. При этом максимальный размер семейного захоронения не может превышать 11,25 квадратных метра. Тем, кто решил «забронировать» место планируется выдавать сертификаты и пластиковые карты.

Депутаты признали необходимым повышение цены, однако с озвученными суммами все же не согласились и предложили в дальнейшем ее скорректировать. Окончательное решение по этому вопросу примут на заседании горсовета.