В Орловской области 17-летнего юношу будут судить за кражи и мошенничество

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 17-летний юноша предстанет перед судом сразу за несколько преступлений. На счету несовершеннолетнего жителя Мценского района кражи и мошенничество.

Как установило следствие, летом прошлого года молодой человек украл деньги из строительного вагончика, принадлежащего организации. 11 тысяч рублей он потратил как захотел. Это был июль. В ноябре, уже вместе с товарищем на которого заведено отдельное уголовное дело, юный амчанин мошенническим путем завладел чужим мобильником. Через пару месяцев, в феврале 2020-го, опять же вместе с подельником обвиняемый обчистил комнату в общежитии.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.