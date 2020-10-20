Орловец отправится в тюрьму за стрельбу по родственникам бывшей жены Фото: Архив "КП"

Суд вынес вердикт жителю Орловского района за стрельбу по родственникам бывшей жены. За дебош, едва не обернувшийся трагедией, мужчину приговорили к 8 годам и 1 месяцу в исправительной колонии строгого режима.

Все произошло 12 декабря 2019 года. Мужчина с охотничьим ружьем пришел в дом к экс-супруги и устроил скандал. Сначала он попытался застрелить ее сестру: прицелился и нажал спусковой крючок. Однако женщине удалось пригнуться и заряд дроби пролетел мимо.

Затем он начал палить в воздух и выкрикивать угрозы семье бывшей возлюбленной. К счастью, конфликт закончился без жертв. Орловец попал на скамью подсудимых.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям 105 УК РФ (Покушение на убийство) и 119 УК РФ (Угроза убийством), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.