В Орле в нескольких домах и больнице выключили отопление

В Орле в нескольких домах выключили отопление Фото: Архив "КП"

Сегодня в Орле несколько жилых домов, а также офисное здание и больница на время остались без отопления. Временное отключение коснулось Заводского и Советского районов города.

Как сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на ООО «Газпром теплоэнерго Орел», до 18 вечера батареи будут холодными в доме №86 по Карачевскому шоссе (офисное здание).

А до 17 часов в домах №2 и №4 на Салтыкова-Щедрина, №4 по Октябрьской (детская больница), а также в домах №28 и №45 по улице 7 Ноября.