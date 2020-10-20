Зимой во всех районах Орла появятся хоккейные корты и ледовые площадки

В Орле для занятий зимними видами спорта подготовят 34 площадки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле начали готовиться к организации зимнего досуга горожан и гостей областного центра. В грядущем сезоне во всех районах должны появиться хоккейные корты, ледовые площадки и лыжные трассы.

Всего будет подготовлено 34 зимних спортивных объектов для активного отдыха. Большинство, а точнее 19 из них, разместятся на территории Заводского района. Городские власти надеяться, что в этот сезон порадует морозом и снегом.

- До 1 декабря к встрече хоккеистов, лыжников и любителей катания на коньках будут готовы 18 хоккейных кортов, девять ледовых площадок под открытым небом и три площадки под крышей, четыре лыжные трассы, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.