В Орле стартовал фестиваль «Золото русской литературы» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В воскресенье, 18 октября, в Орле стартовал первый историко-литературный фестиваль «Золото русской литературы», объединивший знатоков и любителей творчества Ивана Тургенева, Афанасия Фета и Льва Толстого. Трое закадычных друзей и непримиримых спорщиков встретили гостей на «Тургеневском бережке».

Холод и дождь - празднику не помеха! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прямо под открытым небом зрители смогли увидеть спектакль орловского академического театра «Людоед Микоколембо» и выступление юных актеров эстрадного театра «Веселая маска» ОГИК, погружающее в атмосферу давно минувшей эпохи.

Гости фестиваля смогли посмотреть спекталь под открытым небом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кроме того, гости фестиваля получили возможность попробовать себя в традиционных ремеслах XIX века и поучаствовать в мастер-классах по кузнечному делу, резьбе по дереву, выделке кожи.

Фестиваль «Золото русской литературы» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Событие привлекло внимание не только простых жителей города, но и музыкантов, художников, начинающих писателей и поэтов.

Роман Богатырев: "Это только начало!" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Фестиваль проводится на территории Орловской и Тульской областей при поддержки Фонда президентских грантов. На этом наш проект не заканчивается. В этом и следующем году пройдет еще семь мероприятий. Это и экскурсионный автопробег, и литературные вечера, и круглые столы. Всех их объединяет общая канва – это история взаимоотношений трех великих литераторов, - рассказал «КП» Роман Богатырев, заместитель руководителя Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Музыканты, художники, писатели и поэты не остаилсь в стороне. Творить так творить! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первый этап фестиваля завершится в Детском парке Орла 25 октября литературным вечером «Один день в творчестве Тургенева». Гости смогут увидеть здесь мини-постановку о жизни писателя, а также здесь будут подведены итоги литературного конкурса "Золото русской литературы".