К концу года орловцы смогут оценить обновленный парк Комсомольцев. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле продолжается преображение еще одной общественной территории. Уже несколько месяцев сквер Комсомольцев перед главным корпусом ОГУ им. Тургенева обнесен глухим забором. Губернатор Орловской области пообещал, оценить масштабы преображения можно будет уже к концу года.

Перед корпусом ОГУ появится спортивная площадка. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков поделился фотографиями со строительной площадки в соцсетях. По словам главы региона, сейчас здесь идет второй этап благоустройства. Рабочие обновляют прогулочные полосы и газонные локации, тротуарную плитку укладывают в единую тропиночную сеть. Подрядчик уже приступил к монтажу освещения и установке лавочек.

Сейчас рабочие делают дорожки. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

По проекту перед корпусом университета появится спортивная площадка с тренажерами и территория активного досуга.

Первые тренажеры уже установили. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

- Уже к концу года парк Комсомольцев войдет в строй как еще одна «точка притяжения» города студентов, востребованное общественное пространство для жителей и гостей областной столицы. Эта территория станет современным, комфортным и удобным пространством с зеленой зоной, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между парами или заняться спортом, - пояснил губернатор Орловской области.