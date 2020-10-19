Возбуждено уголовное дело: в Орловской области насмерть разбился строитель

В Орловской области насмерть разбился строитель Фото: Архив "КП"

Строительство здания СК «Лаврово» в Троснянском районе обернулось трагедией. 18 октября рабочий, делавший крышу, упал с высоты. 50-летний мужчина разбился насмерть.

За расследование происшествия уже взялся региональный Следственный комитет. Известно, что строительные работы вела фирма ООО «СК Олимп 46». Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Установлено, что погибший осуществлял кровельные работы, в ходе производства которых упал с высоты 3,5 метров на бетонное основание. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.