В райцентре Орловской области пьяный водитель протаранил «Ладу»

В воскресенье, 18 октября, в поселке Глазуновка произошла авария. Подвыпивший водитель сел за руль и на полном ходу врезался в отечественную легковушку.

ДТП случилось в 11 часов утра на улице Ленина. 58-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны Советской улицы и в районе дома №110 врезался в попутную «Ладу Калину».

- В результате ДТП 73-летний водитель и 67-летняя пассажирка (автомобиля «Лада» получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.