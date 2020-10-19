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Орловцы выбрали народного участкового региона

Евгений Пантелеев поборется за звание "Народного участкового-2020" на всероссийском уровне
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Евгений Пантелеев стал народным участковым Орловщины

Евгений Пантелеев стал народным участковым Орловщины

Жители Орловской области выбрали лучшего участкового. Теперь старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев представит регион на всероссийском уровне и поборется за победу в финале конкурса МВД "Народный участковый-2020".

Региональный этап конкурса Евгений уже взял, победив в онлайн-голосовании: именно его выбрало народным участковым Орловщины большинство жителей. Свою победу полицейский считает достижением и признаком доверия орловцев.

На участке Евгения проживает около трех тысяч человек

На участке Евгения проживает около трех тысяч человек

Кстати, на участке, где работает Пантелеев, проживает около трех тысяч жителей. Полицейский говорит, что люди все разные и к каждому нужен индивидуальный подход.

Всеросский этап конкурса МВД России "Народный участковый-2020" пройдет в ноябре, с 1 по 10 число. Поддержать орловского полицейского также будет можно онлайн. Голосование пройдет на нашем сайте.