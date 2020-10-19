Орловцы выбрали народного участкового региона

Евгений Пантелеев стал народным участковым Орловщины

Жители Орловской области выбрали лучшего участкового. Теперь старший лейтенант полиции Евгений Пантелеев представит регион на всероссийском уровне и поборется за победу в финале конкурса МВД "Народный участковый-2020".

Региональный этап конкурса Евгений уже взял, победив в онлайн-голосовании: именно его выбрало народным участковым Орловщины большинство жителей. Свою победу полицейский считает достижением и признаком доверия орловцев.

На участке Евгения проживает около трех тысяч человек

Кстати, на участке, где работает Пантелеев, проживает около трех тысяч жителей. Полицейский говорит, что люди все разные и к каждому нужен индивидуальный подход.

Всеросский этап конкурса МВД России "Народный участковый-2020" пройдет в ноябре, с 1 по 10 число. Поддержать орловского полицейского также будет можно онлайн. Голосование пройдет на нашем сайте.