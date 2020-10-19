Орловцам запретят складировать осеннюю листву вне мусорных площадок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На минувшей неделе, 16 октября, в Орле на заседании профильного комитета облсовета депутаты подняли вопрос об ужесточении мер по борьбе с несанкционированными свалками. На этот раз речь шла о складировании сухой листы и веток.

Народные избранники предложили ввести административное наказание за сброс, складирование и временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования вне мест, специально отведенных для этого. Так звучит проект закона Орловской области № 617-6.

Кроме того, ответственность может грозить и тем, кто не принимает мер по ликвидации несанкционированных свалок.

- Жители должны быть ответственными за состояние окружающей среды и убирать мусор, пусть это даже ветки или собранная осенью опавшая листва. Стихийные свалки так и начинаются с маленькой кучки мусора. К сожалению, в большинстве своем приучить человека к порядку можно только с помощью наказания, - пояснил Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

Если законопроект одобрят, то за его нарушение орловцам грозят штрафы: для граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей и для юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, от 15 до 30 тысяч и 70 тысяч до 100 тысяч рублей соответственно.