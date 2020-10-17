В Орле начали работать мобильные прививочные бригады Фото: Архив "КП"

С сегодняшнего дня, с 17 октября, в Орле начали работу мобильные прививочные бригады. Сделать прививку от гриппа можно на трех городских площадках.

Мобильные комплексы разместили на Комсомольской площади, у ТЦ «Тургеневский» (ул. Тургенева, 42) и в районе сквера «Орлята» у ТЦ «Перекресток» (ул. Октябрьская, 120-122). Работать они будут по выходным с 9 до 14 часов.

- Желающим получить сезонную вакцину от гриппа необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, СНИЛС и страховой медицинский полис, - предупреждает орловцев пресс-служба Правительства Орловской области.