Коронавирус в Орле: пациентов с диагностированным COVID-19 стали чаще класть в больницы

Все больше пациентов с коронавирусом нуждаются в лечении в условии больницы Фото: Архив "КП"

В Орловской области увеличилось число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. За неделю количество госпитализированных COVID-больных выросло на 27%.

Такой прирост зафиксировано в сравнении с предыдущей неделей, все больше заразившихся орловцев нуждаются в лечении в стационарных условиях. Об этом рассказал руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин на заседании оперативного штаба, прошедшем вчера.

- По степени тяжести заболевания преобладают формы с легким течением - 74,2%, формы средней степени тяжести - 23,5%, тяжелые формы - 2,3%. Детей с тяжелыми формами COVID-19 не зарегистрировано, - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу облздрава.