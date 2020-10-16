В Орле на 82-м году жизни умер известный ученый Юрий Васютин

Не стало известного российского ученого и общественного деятеля Юрия Сергеевича Васютина. Доктор исторических наук и бывший Уполномоченный по правам человека в Орловской области ушел из жизни в родном городе.

Кончине профессора РАНХиГС предшествовала тяжелая болезнь. До своего 82-летия Юрий Сергеевич не дожил всего месяц.

Глава региона Андрей Клычков и члены Правительства Орловской области выразили соболезнования родным и близким Юрия Васютина.

- Юрий Сергеевич никогда не порывал связи с родной Орловщиной. Он внес большой вклад в создание в городе Орле филиала РАГС и орловской научной школы политической регионалистики. Юрий Сергеевич навсегда останется в памяти коллег, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом, - подчеркнул Андрей Клычков.

СПРАВОЧНО

Юрий Васютин родился 27 ноября 1938 года в селе Погонево Покровского района Орловской области. Окончил железнодорожное училище в Новороссийске, работал на вагоноремонтном заводе. После армии продолжил обучение в Московском юридическом институте, стал преподавателем кафедры истории Краснодарского политехнического института.

После ее открытия в Орле филиала РАГС переезжает в Орел и становится первым проректором академии. Под его руководством подготовлено более 60 кандидатов и докторов наук.

С 2007 по 2011 год являлся Уполномоченным по правам человека в Орловской области.