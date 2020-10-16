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На трассе «Орел-Тамбов» три легковушки попали в цепное ДТП

Пострадала 74-летняя женщина
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На трассе «Орел-Тамбов» три легковушки попали в цепное ДТП 15 октября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

На трассе «Орел-Тамбов» три легковушки попали в цепное ДТП 15 октября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 15 октября, на 2 километре автодороги «Орел-Тамбов» произошло цепное ДТП. Три легковушки выстроились в «паровозик» прямо на проезжей части.

Авария произошла в половину девятого утра. 77-летний водитель «Ваз 21074» ехал в сторону областного центра. В какой-то момент он допустил столкновение с едущей впереди «Шкодой». Иномарка в свою очередь по инерции врезалась в «Рено».

- В результате ДТП 74-летняя пассажирка автомобиля «Вазполучила телесные повреждения и была доставлена в орловскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТПДТП-2020 в Орловской области