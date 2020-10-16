Коронавирус в Орловской области: антитела обнаружили у трех тысяч человек

Антитела к коронавирусу обнаружили у трех тысяч орловцев Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 октября, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. На повестке дня – проведение тестирований на коронавирус. Их в нашей области провели уже более 217 тысяч.

Большая часть исследований проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области. Здесь их выполнено свыше 159,4 тысяч. Также тестирование проводят пять лабораторий государственных учреждений здравоохранения (больница Боткина, НКМЦ им. Круглой, областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, станция переливания крови и противотуберкулезный диспансер) и четыре частных организации.

- Помимо исследований на наличие заболевания в регионе проведено 20,7 тысяч серологических исследований на антитела. По их результатам антитела выявлены почти в 3 тысячах случаев или 14,2%. Охват тестированием населения методом ПЦР составил 231,3 на 100 тысяч человек, - сообщает Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Как подчеркнул руководитель ведомства, о продолжении поэтапного снятия можно будет говорить, если коэффициент распространения инфекции будет не выше единицы. Пока этот показатель в регионе составляет 1,12.