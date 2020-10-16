Коронавирус в Орловской области: в больницах развернуто 1102 койки для пациентов с COVID

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В больницах Орловской области развернуто 1102 койки для пациентов, зараженных COVID-19. По словам главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, ведется работа по дополнительному вводу коек.

О ситуации речь велась накануне, 15 октября, на заседания оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как рассказал Иван Залогин, дополнительные места для заразившихся коронавирусом пациентов оборудуют в Плещеевской больнице - здесь подготовят 70 коек, а также в Кромской и Плещеевской - здесь развернут еще по 40 коек.

- В лечебных учреждениях нашей области оборудованы 444 койки с кислородом, что втрое превышает норматив, установленный для региона Министерством здравоохранения РФ,- сообщил руководитель облздарава.

Как отметил губернатор Андрей Клычков в начале этой недели в ходе прямого эфира, далеко не всех пациентов кладут в больницы. Если коронавирус переносится не в сложной форме, то назначается домашнее лечение.

Мы следим за развитием ситуации.