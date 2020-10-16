В Орловской области озвучили планы по расходам и доходам бюджета на 2021 год. Фото: облсовет

В четверг, 15 октября, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета. Одной из главных тем обсуждения депутатов стал проект бюджета на 2021 год. Региональные власти озвучили, сколько планируют выделять средств из бюджета на различные нужды.

По данным руководителя Департамента финансов Елены Сапожниковой, наибольшее количество расходов придется на социально- культурную сферу — 24 млрд 926 млн рублей или 65 % от общего объема расходов. Среди этой статьи расходов на социальную политику запланировано 12 млрд 497 млн рублей, на образование - 7 млрд 998 млн рублей, здравоохранение - 3 млрд 327 млн рублей, физическую культуру и спорт - 568,3 млн рублей.

Меньше всего на сферу культуры - 534 млн рублей. Однако по нацпроектам ее должен профинансировать федеральный бюджет. Это около 37 миллионов рублей. Средства пойдут не только на плановую работу учреждений культуры, но и на создание еще нескольких модельных библиотек и оснащение оборудованием школ-искусств и училищ.

В целом реализация национальных проектов отдельная статья бюджта. На их финансирование планируется выделить 4 млрд 936 млн рублей, больше всего на проект «Демография» — около1 млрд 801 млн рублей.

- Общий объем доходов и расходов бюджета прогнозируется в сумме 38 млрд 359 млн рублей. Бюджет, по-прежнему, будет социально-ориентированным. В дальнейшем мы внесем отдельные предложения по увеличению доходной части бюджета и направлением дополнительных средств на социальные расходы, - пояснил спикер облсовета Михаил Вдовин.