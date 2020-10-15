В Орле закончили строительство водовода на Высоковольтной Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

7 октября в Орле прошла приемка водовода по улице Высоковольтной от Лужковского водозабора до Кромского шоссе. Его строительство шло в несколько этапов больше года.

За это время сотрудники «Орелводоканала» проложили 2280 метров труб, сделали три прокола под дорогами общей протяженностью 128 метров и смонтировали пять водопроводных камер и четыре колодца. По словам специалистов, водовод должен улучшить качество воды в Железнодорожном и Северном районах и в поселке Знаменка, а также избежать аварийных ситуаций.

Организация уже провела гидравлические испытания и дезинфекцию водовода. Анализ качества воды показал высокие результаты.

- Водовод на Высоковольтной имеет стратегическое значение. На его строительство потрачено 53,8 млн рублей. Это 90,4% от полного объема запланированных средств. Экономия составила 10,8 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.