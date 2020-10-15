Под Орлом в ДТП с опрокидыванием пострадала 38-летняя женщина

Иномарка вылетела с дороги на трассе М-2 «Крым» 14 октября 2020. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В аварии на трассе М-2 «Крым» пострадала 38-летняя женщина. Инцидент произошел в три часа дня 14 октября.

39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ехал в сторону Белгорода. На 390 километре мужчина не справился с управлением, машину повело в сторону. В итоге иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения и с места аварии была доставлена в орловскую областную клиническую больницу. Женщина госпитализирована в отделение травматологии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.