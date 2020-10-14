Следком закончил расследовать дело орловца, до полусмерти избившего знакомого

В Орле под суд пойдет местный житель, который до полусмерти избил своего знакомого Фото: Архив "КП"

В Орле под суд пойдет местный житель, который до полусмерти избил своего знакомого. Выжить пожилому мужчине удалось только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Спор, переросший в жесткую расправу, между пострадавшим и обвиняемым произошел летом этого года. В июле 38-летний житель Орловского района коротал время за бутылкой спиртного вместе со своим 61-летним знакомым. На фоне алкогольных возлияний между товарищами по стакану возник конфликт, в ходе которого один мужчина напал на другого. Уголовное дело возбудил и расследовал следком.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Орловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.