В Глазуновском районе высадят 3 тысячи молодых деревьев

В Орловской области 3 тысячи саженцев высадят в Глазуновском районе. Дубы и сосны обретут свое место в рамках акции "Сохрани лес".

Посадка саженцев стартовала в сентябре и идет в разных районах региона. На сегодняшний день деревья появились на 17 участках, общая площадь будущего леса - почти 12 гектаров. Работа продолжится до конца октября.

- Центральное мероприятие планируется провести 20 октября на территории лесного фонда в Глазуновском районе вблизи п. Культурная Посадка, в рамках которого будет высажено 3000 саженцев дуба и сосны на площади 1 га, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.