Орловская область возьмет кредит на обслуживание госдолга

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Орловская область возьмет кредит на обслуживание государственного долга. Сумма привлекаемых средств - 2,5 миллиарда рублей.

Решение о привлечении коммерческих кредитов приняло региональное правительство. Как отмечает пресс-служба обладминистрации, ставка составит не более 5,25%. По планам, кредит поможет снизить расходы на обслуживание имеющегося у области госдолга.

- Орловская область взяла на себя обязательство по обеспечению привлечения коммерческих кредитов исключительно по ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный на 1 процент, - сообщает пресс-служба.