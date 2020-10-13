Андрей Клычков: "Запрета на въезд в Орловскую область нет"

При въездах в Орловскую область работают учетно-заградительные посты Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с понедельника, 12 октября, начали работу учетно-заградительные посты на въездах в регион. О том, какова их миссия рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе традиционного прямого эфира в соцсетях.

- Много дискуссий было по поводу того, вводить ли в Орловской области учетно-заградительные посты. Я считаю, что это не просто вынужденная мера. Это мера, которая позволила нам весной почти две сотни людей с диагнозом коронавирусная инфекция выявить. И сегодня эта возможность выявить на более ранних стадиях тех, у кого есть температура, - поделился губернатор.

Андрей Клычков попросил орловцев не сетовать на пробки, которые возникают из-за работы постов при въездах на Орловщину. Также глава региона отметил, что никакого запрета на въезд в Орловскую область нет.