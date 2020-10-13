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Происшествия

На улице 8 Марта в Орле полыхала квартира

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орле пожарные тушили огонь, охвативший квартиру в многоэтажке

В Орле пожарные тушили огонь, охвативший квартиру в многоэтажке

Фото: "КП" Архив

В Орле пожарные тушили огонь, охвативший квартиру в многоэтажке. ЧП случилось в понедельник, 12 октября.

Спасателям сигнал о происшествии поступил в седьмом часу вечера: горело жилище на 6 этаже. Пожарные прибыли на место.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире на кухне сгорели холодильник и посудомоечная машина, оплавился кондиционер, помещение кухни закопчено. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

Всего за минувшие сутки сотрудники МЧС в регионе выезжали на ликвидацию разных происшествий и их последствий 17 раз, в 10 случаях - на борьбу с пожарами.

ЧППроисшествия и ЧП Орловской области в 2020 году