Мини-стадион и площадка для йоги появятся в Ливнах

В городе Ливны Орловской области отреставрируют парк Машиностроителей. Здесь появится мини-стадион, площадка для занятий йогой под открытым небом, зона детской активности.

Районный центр Ливны выиграл в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды,среди городов с небольшой численностью. За победу населенный пункт получил субсидию в 70 миллионов рублей, эти средства и пойдут на преображение парка.

- Реализация проекта позволит повысить качество жизни ливенцев, создать новые форматы зон тихого и активного отдыха горожан, обеспечить максимально благоприятные условия для удовлетворения социально-культурных, спортивных, досуговых потребностей населения города, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.