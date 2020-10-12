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Коронавирус Covid-19

Орловцев попросили платить за коммуналку дистанционно

От посещения клиентских офисов лучше воздержаться для профилактики распространения вирусных инфекций
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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От посещения клиентских офисов лучше воздержаться для профилактики распространения вирусных инфекций

От посещения клиентских офисов лучше воздержаться для профилактики распространения вирусных инфекций

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцев попросили по возможности оплачивать коммуналку дистанционно. От посещения клиентских офисов лучше воздержаться для профилактики распространения вирусных инфекций, в том числе и коронавируса COVID-19.

Так, в Орловском энергосбыте рассказали, какими способами можно оплатить электричество, а и также получить другие услуги.

- Клиенты компании могут получить все услуги, доступные в клиентских офисах, не выходя из дома. С помощью сервисов можно не только оплатить начисления, передать показания или получить консультацию, но даже заказать справку об отсутствии задолженности, переоформить или открыть лицевой счет, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского энергосбыта.

Ели все же нужно посетить офис, то предварительно стоит записаться. Сделать это, также, можно на сайте онлайн либо по телефону 8 (4862) 25-55-77.

В Орловской области статистика по коронавирусу растет с каждым днем, режим повышенной готовности сохраняется, также как и связанные с ним ограничительные меры. В их числе - ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

Мы следим за развитием ситуации.