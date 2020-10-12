Напавших на орловца грабителей взяли под стражу Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские задержали двух грабителей, устроивших на падение на случайного прохожего в Мценске. 41-летний мужчина возвращался ночью домой, когда на одной из улиц на него налетели незнакомые молодые люди.

Словами дело не закончилось. Один из нападавших стал избивать прохожего, а другой обыскивал его карманы и личные вещи. В итоге, раздобыв, золотой перстень, цепочку с крестиком и чуть больше тысячи рублей, грабители скрылись. Амчанин же смог добраться до отделения полиции и рассказать о случившемся.

Полицейские выяснили, что свою добычу нападавшие сбыли в один из местных ломбардов.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Грабеж». Личности нападавших были установлены в течение суток. Молодые люди 26-лет уже задержаны. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.