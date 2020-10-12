В Ливнах перекресток не поделили две легковушки, есть пострадавший

Водитель "ВАЗа" получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области два легковых авто не разъехались на перекрестке. В ДТП есть пострадавший.

Авария произошла в воскресенье 11 октября около четырех часов вечера. Женщина 37 лет ехала за рулем иномарки "Форд Фокус" со стороны Курской улице в сторону Воронежской улицы райцентра.

- Водитель допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ 2109" под управлением 23-летнего водителя, который двигался со стороны улицы Дружбы Народов в направлении Воронежской. В результате столкновения водитель автомобиля "ВАЗ" получил травмы, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Всего за выходные на территории Орловской области сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 30 ДТП. Пострадали 7 человек.