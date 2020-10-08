Под Орлом огонь уничтожил жилой дом и три хозпостройки

Под Орлом огонь уничтожил жилой дом и три сарая Фото: Архив "КП"

Под Орлом произошел серьезный пожар. ЧП случилось утром 7 октября в деревне Сеножатное Урицкого района.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступила в 10:52 утра.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь уже охватил дом, несколько хозяйственных построек и гараж. В результате пожара жилой дом и три сарая сгорели полностью.

Сотрудникам МЧС удалось остановить распространения огня и спасти от возгорания соседний жилой дом. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара и размер ущерба.