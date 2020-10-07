Почти 50 гектаров сухой травы горело в Орловской области

За прошедшие сутки пожарные 30 раза выезжали на тушение горящей усохшей растительности и стерни Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за сутки пожарные потушили несколько десятков гектаров полыхающей сухой травы и стерни. Теплая и сухая погода способствует росту числа пожаров в регионе.

Как отмечают в региональном МЧС, чаще всего причина серьезных возгораний кроется в пренебрежении жителями региона правилами безопасности. Не смотря на то, что за поджоги предусмотрена ответственность, орловцы все равно поджигают сухостой. Так, за прошлые сутки полыхало больше 50 гектаров сухой растительности. Термоточки заметили из космоса.

- Вчера были зарегистрированы четрые термоточки, три из которых впоследствии подтвердились горение стерни в Верховском (две) и Колпнянском (одна) районах на площади 5,5 2 и 5 гектар соответственно. Возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных частей, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.