Сотрудникам «Хлебной базы № 36» в Орле вернули долг по зарплате Фото: Архив "КП"

В Орловской области угроза возбуждения дела ускорило процесс выплаты долгов по зарплате. Тринадцать сотрудников АО «Хлебная база № 36» смогли получить честно заработанные деньги, в общей сумме порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей.

По факту сложившейся задолженности региональный Следственный комитет начал доследственную проверку совместно с прокуратурой области. В итоге руководство предприятия не стало дожидаться вердикта ведомств и полностью погасило долг.

-В установленный законом срок будет принято окончательное процессуальное решение по результатам проверки. Необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, продолжаются, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.