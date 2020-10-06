Лже-медсестра с подельником похитила деньги у пожилой пары в Орле

Полицейские в очередной раз просят орловцев не доверять незнакомым людям Фото: Архив "КП"

В Орле мошенники украли деньги у пожилой пары. Незваная гостья представилась медсестрой и втерлась в доверие к пенсионерам, а ее подельник похитил сбережения.

Как рассказала уже позже в полиции 83-летняя женщина, в ее квартиру постучали. Визитерша сообщила, что она медицинский работник и стала рассказывать о якобы положенных пенсионерам услугах бесплатного массажа. Пока разговорами она отвлекала хозяев, ее спутник проник в жилище и украл 6 тысяч рублей. Незваные гости были таковы, а пропажу денег пенсионеры заметили лишь после их ухода.

- По данному факту следственным отделом ОП № 2 УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские в очередной раз просят орловцев не доверять незнакомым людям и рассказать об опасности попасться на удочку мошенников своим пожилым родственникам.