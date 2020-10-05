В Орловском полесье появится новая экологическая тропа

Фото: Наталья КАЩЕЕВА

В национальном парке "Орловское полесье" оборудуют новую экологическую тропу. На маршруте, получившим название "Тайны лесных троп", гости смогут познакомиться с животным и растительным миром смешанного леса.

В национальном парке рассказывают, что экотропа будет интересна и взрослым, и юным гостям. Маршрут уже расчистили от валежника, отбиваются координаты и обзорные точки, устанавливаются таблички и указатели.

- Маршрут пролегает в урочище Сопова горка, в километре от центральной усадьбы – поселок Жудерский. Общая протяжённость новой тропы составит 820 метров. Познавательные экологические маршруты Орловского полесья уже не первый год привлекают в национальный парк любителей живой природы со всей области и не только, - отмечают в пресс-службе национального парка "Орловское полесье".