Под Орлом перевернулась "Ока", двое пострадали

Два человека пострадали в ДТП с переворотом Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Два человека пострадали в ДТП с переворотом на орловской дороге. Опрокинулась малолитражка "Ока".

Авария произошла в прошедшие выходные. В субботу, 3 октября, 24-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ехал со стороны поселка Кромы в сторону города Дмитровска. В какой-то момент молодой человек не рассчитал скорость, которая была бы безопасной для движения. Машина отказалась подчиняться водителю и слетела с проезжей части в кювет, а после перевернулась.

Сам водитель, а также 35-летняя женщина-пассажир, покалечились. Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, обоих госпитализировали в больницу.

Всего же за выходные в регионе полицейские зафиксировали 30 ДТП.